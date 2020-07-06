العدد 3235- 7 يوليوز آيت طالب “يُطمئن” الملك: الوضعية الوبائية للمغرب مستقرة وارتفاع الإصابات راجع لتوسيع دائرة الكشف رئيس الحكومة: نتعامل بحزم مع البؤر والفيروس لم ينته بعد ما يستلزم الحذر

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