الملك يعين الكاتبة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ومجموعة من السفراء في 19 دولة

عين الملك محمد السادس مونية بوستة كاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي سياق متصل، عين الملك مجموعة من السفراء بالدول الإفريقية، ويتعلق الأمر بكل من الحسن ناصري بجمهورية السنغال، إدريس اصباين بجمهورية مالي، زكرياء الكوميري بجمهورية تنزانيا المتحدة، عبد الرزاق لعسل بجمهورية كينيا، وعصام الطيب بجمهورية غينيا.

وعلى المستوى العربي، عين الملك محمد حمزاوي سفيرا للمغرب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلي بنعيسى سفيرا في دولة الكويت، ومحمد آيت وعلي سفيرا للمغرب بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فضلا عن تعيين عبد الرحيم موزيان سفيرا للمملكة، رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله.

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وارتباطا بالموضوع، عين الملك محمد السادس كريم مدرك سفيرا لدى بمملكة السويد، ومحمد الصبيحي، سفيرا بالجمهورية الهلينية (اليونان)، وحكيم حجوي سفيرا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ونبيلة فريدجي سفيرة لدى مملكة النرويج.

وفي أمريكا اللاتينية، عين هشام دحان سفيرا لدى جمهورية الدومينيكان، وهشام العلوي سفيرا لدى جمهورية كوبا، وبوشرى القادري بودشيش، سفيرة لدى جمهورية بنما.

وفي دول أسيا والاقيانوس، عينت وسان الزيلاشي، سفيرة للمغرب لدى كومنولث أستراليا، محمد رشيد معنينو سفيرا لدى جمهورية كازاخستان، وعبد الرحيم الرحالي سفيرا للمغرب لدى مملكة التايلاند.