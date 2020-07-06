آيت طالب “يُطمئن” الملك: الوضعية الوبائية للمغرب مستقرة وارتفاع الإصابات راجع لتوسيع دائرة الكشف

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وحسب بلاغ، الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، عقب المجلس الحكومي، أن وزير الصحة، خالد آيت طالب، أكد أمام الملك محمد السادس، أن الحالة الوبائية للمغرب، مستقرة مع درجة يقظة مرتفعة، وأن أغلب المصابين هم بدون أعراض.

كما أوضح وزير الصحة أنه رغم تخفيف الحجر الصحي، فإن نسبة الوفيات بقيت منخفضة، وعدد الحالات الحرجة قليل، وأن ارتفاع عدد المصابين في الفترة الأخيرة، يرجع بالأساس إلى توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة، وتتبع المخالطين. وأضاف أن لجنة علمية وطنية تواكب تطور هذا الوباء، وتقوم بإخراج وصفات وبروتوكولات العلاج اللازمة.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال للبرلمانيين، خلال جلسة مساءلته منتصف هذا الشهر، إن “مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، سيأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية”.