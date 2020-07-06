حصيلة كورونا في 24 ساعة.. 164 إصابة جديدة و448 حالة شفاء ووفاتين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 14379حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.
وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 448 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد، إلى الساعة الخامسة من اليوم الاثنين، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 10173.
وأضافت المتحدثة أنه تم تسجيل وفاتين جديدتين خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 237حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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