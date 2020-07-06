اغتيال الخبير في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اغتيل الصحافي والباحث العراقي الخبير في الجماعات الجهادية والشؤون الأمنية، هشام الهاشمي، مساء اليوم، الإثنين، أمام منزله في بغداد، بحسب ما أكد مسؤول كبير في وزارة الداخلية.

ويعرف عن الهاشمي، الأربعيني، ظهوره اليومي على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية لتحليل أنشطة الجماعات الجهادية والسياسة العراقية، كما كان وسيطًا بين أطراف سياسية عدة.

وكان الهاشمي قد غرّد قبل نحو ساعة من اغتياله على حسابه الرسمي بموقع تويتر منتقدا الانقسامات الطائفية التي أفرزها الاحتلال الأميركي للعراق وتنخر بأجهزة الدول العراقية والمحاصصة الطائفية التي تحدد توجهات أساسها الأحزاب.