إصابة جدة وحفيدها بإطلاق نار في الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات وجدته (70 عامًا)، من مدينة الطيرة، بطلقات نارية.

ووصل المصابان إلى مستشفى مئير في مدينة "كفار سابا"، لتلقي العلاج، ووصفت الطواقم الطبية الحالتين بالطفيفتين.

وأشار بيان المستشفى إلى أن المصابين يتلقون العلاجات الفورية في قسم العلاج المستعجل.