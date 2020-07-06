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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن زايد ووزير خارجية كرواتيا يبحثان العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع جرليك رادمان، وزير خارجية كرواتيا، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، ومنها التجارية والاستثمارية والصحية.
كما تناول الاتصال الهاتفي التطورات الراهنة في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.
وبحث الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.
وتبادل بن زايد ووزير خارجية كرواتيا التعازي في ضحايا "كوفيد - 19"، وأكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود الدولية المبذولة من أجل الوصول إلى لقاح للمرض.
وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أشاد جرليك رادمان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
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