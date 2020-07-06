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شكرا لقرائتكم خبر عن 24 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في اليابان والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
ارتفع اليوم الاثنين عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة جنوب غربي اليابان إلى 24 شخصا، فيما أعاقت حالة الطقس السيئة عمليات الإنقاذ والبحث في المنطقة.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن مسؤولين محليين قولهم إنه يفترض أن ستة عشر شخصا اخرين بينهم 14 بدار لرعاية المسنين قد توفوا بعد أن ضربت الفيضانات مناطق سكنية في منطقة ريفية بإقليم كوماموتو في جزيرة كيوشو يوم السبت.
ولا يزال 12 شخصًا في عداد المفقودين، ومع ذلك، استمر هطول الأمطار الغزيرة على الجزء الجنوبي من كيوشو، ما جعل جهود الإنقاذ أكثر صعوبة.
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