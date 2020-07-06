شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من منحة رتبة فريق.. وفاة وزير الانتاج الحربي المصري والان نبدء بالتفاصيل

توفي الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري ، بعد صراع مع المرض. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو الماضي قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل

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