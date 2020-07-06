ميركل لعباس: ندعم السلام على أساس حل الدولتين

رام الله المحتلة ـ د.ب.أ: أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس الفلسطيني محمد عباس دعم بلادها للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس هنأ ميركل بتولي بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، متمنيا أن يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار ودعم القانون الدولي والشرعية الدولية.

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