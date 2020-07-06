ولاية اميركية تبدأ المرحلة الثالثة من 'تخفيف الإغلاق'

وبدءا من يوم الاثنين، ستعود صالونات التجميل التي تشمل محلات الوشم وتقليم الأظافر والدباغة الداخلية والرياضات مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد إلى فتح أبوابها من جديد.

ولفت عمدة المدينة إلى أنه سيتم تعليق تناول الطعام في الأماكن المغلقة لفترة طويلة من الوقت نظرًا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والتي تم تتبعها إلى الحانات والمطاعم في مواقع أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.



إلا أن تناول الطعام في الهواء الطلق سيبقى متاحا للجمهور بعد تحقيقه نجاحا كبيرا، مع وجود 7000 مطعم في المدينة تعمل بمقاعد خارجية فقط.