الموسوي: اللجنة العليا لا يوجد فيها اي طبيب اختصاص وقراراتها الاخيرة فاشلة

أكد مقرر خلية الازمة البرلمانية جواد الموسوي، الاثنين، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة لا يوجد فيها اي طبيب اختصاص، معتبراً أن قراراتها الاخيرة فاشلة.

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نستغرب من القرارات الاخيرة التي اتخذتها الجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والقاضية بغلق العيادات الخاصة بالاطباء"، مؤكدا ان "النظام الصحي الخاص هو الجناح الثاني المكمل للمستشفيات الحكومية فكيف ستتصدى وزارة الصحة لازمة الكورونا فايرس بجناح واحد متهالك".

وتساءل الموسوي "كيف لوزارة الصحة الانشغال بالحالات المرضية غير المصابة بكورونا في ظل انشغال مستشفياتها الحكومية بالكامل بمواجهة جائحة كورونا والتخوف من انتشار العدوى بين المرضى غير المصابين واليوم تفشل هذه اللجنة فشل ذريع بقرارها غلق عيادات الاطباء التي يراجعها عشرات الالاف من المرضى لتلقي العلاج".

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واشار الموسوي الى أن ان "هذا القرار الخاطى جاء لخلو هذه اللجنة من اطباء مختصين بالمرض والاعتماد على شخصيات لا تمت للطب باي صلة بالتالي فهي لا تعي حجم الخطورة المحدقة بحياة الناس في قابل الايام وستتحمل هذه اللجنة مسؤولية الفشل بعدم انصاتها وسماعها لصوت ونصح اصحاب الاختصاص والمهنية امام الشعب والتاريخ".

واضاف الموسوي ان "دولا عظمى اعتمدت في محاربتها لهذه الجائحة على اطباء اختصاص في علم الوبائيات واستمعت لخططهم ونصائحهم فلماذا يتم تجاوز ذلك من الحكومية العراقية بالرغم من النصح المستمر وتنبيهمم لذلك في اكثر من مناسبة"، مشدداً بالقول "لماذا يتم اجبار المرضى لمراجعة المستسفيات الاهلية الباهظة التكاليف والمساعدة على ذلك باصدار قرارات حكومية عالية المستوى".