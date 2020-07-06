مقتل الخبير الامني هشام الهاشمي في بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل الخبير الامني هشام الهاشمي بهجوم مسلح شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين اطلقت النار تجاه الخبير الامني هشام الهاشمي بالقرب من منزله ضمن منطقة زيونة ما اسفر عن اصابته في الراس والبطن".



واضاف ان "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله الى المستشفى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.