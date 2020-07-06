افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل الخبير الامني هشام الهاشمي بهجوم مسلح شرقي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين اطلقت النار تجاه الخبير الامني هشام الهاشمي بالقرب من منزله ضمن منطقة زيونة ما اسفر عن اصابته في الراس والبطن".
واضاف ان "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله الى المستشفى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل الخبير الامني هشام الهاشمي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.