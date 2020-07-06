أوكرانيا ترحب بإرسال صندوقي طائرة أسقطتها إيران لفرنسا

رحبت الخارجية الأوكرانية، الإثنين، بإرسال الصندوقين الأسودين لطائرة بوينغ الأوكرانية التي أسقطتها إيران في يناير/ كانون الثاني إلى فرنسا لتحليلهما اعتباراً من 20 يوليو/ تموز، معتبرةً أن ذلك سيكون ضماناً للموضوعية.



وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني إينين في تصريحات صحفية: "هذا وضع مثالي عملياً" لأن إيران لا يمكن أن تعتبر نتيجة التحليلات منحازة.

وأكد أن العمل على تحليل الصندوقين يبدأ في 20 تموز/يوليو، مشيراً إلى أنه قد يتطلب من "يوم أو اثنين" إلى خمسة أيام.

وأضاف "نحن مدركون" أن نتيجة التحليل قد لا تكون مثمرة بسبب سوء حال الصندوقين، مضيفاً أن أوكرانيا سترسل خبيرين إلى فرنسا للمشاركة في العمل.

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وأواخر يونيو/ حزيران، وبعد أشهر من المماطلة، وافقت إيران على طلب مساعدة مكتب التحقيقات والتحليلات الفرنسي في إصلاح واستخراج بيانات الصندوقين الأسودين.

ويفترض نقل الصندوق الخاص بتسجيل المحادثات بين القبطان ومساعده، والآخر الخاص بتسجيل مؤشرات الرحلة كالسرعة والارتفاع وحركة المحركات وغيرها، إلى المكتب الواقع قرب باريس، كما أعلن الجهاز الفرنسي.

وأقرت إيران في يناير/ كانون الثاني بأنها أسقطت طائرة بوينغ تابعة للخطوط الأوكرانية الدولية بين طهران وكييف، بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي.

وأدت الكارثة إلى مصرع 176 شخصاً كانوا في الطائرة، غالبيتهم إيرانيون وكنديون، و11 أوكرانياً من أفراد الطاقم.