الإبقاء على الخارجية وتغيير الداخلية.. أبرز ملامح حكومة فرنسا

أبقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وزيري المالية والخارجية، فيما استبعد وزير الداخلية، في تعديل وزاري أجراه، الإثنين، وشهد ضم مزيد من الساسة من الحكومات السابقة، وخبير لمنصب وزير البيئة.



وقال قصر الإليزيه إن برونو لومير سيحتفظ بمنصب وزير المالية على أن يتولى تنسيق خطة الإنعاش الاقتصادي بعد فيروس كورونا، وسيحتفظ كذلك جان إيف لو دريان بحقيبة الخارجية.

وستتولى إليزابيث بورن وزيرة الطاقة والبيئة السابقة وزارة جديدة للعمل والشؤون الاجتماعية.

كما تضمنت التشكيلة الجديدة، تعيين وزير الموازنة السابق جيرالد دارمانين، المنتمي لتيار يمين الوسط وزيرا للداخلية بدلا من كريستوف كاستانير.

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ووجه تيار اليسار انتقادات لوزير الداخلية السابق كاستانير، وذلك نتيجة التعامل القاسي لقوات الشرطة مع الاحتجاجات.

وأغضب وزير الداخلية الفرنسي السابق نقابات الشرطة من خلال إعلانه إصلاحات محدودة لمعالجة المزاعم المتعلقة بممارسات العنصرية والوحشية.

وعين الرئيس الفرنسي أحد أشهر محامي الدفاع في البلاد،إريك دوبوند موريتي، ليترأس منصب وزير للعدل في الحكومة التي يقودها جان كاستيكس.

وبعد أسبوع من فوز مرشحي حزب الخضر بست مدن رئيسية في الانتخابات البلدية، أسند الرئيس ماكرون حقيبة وزارة البيئة للنائبة البارزة عن حزب الجمهورية إلى الأمام، باربرا بومبيلي، التي كانت عضوة في السابق بحزب الخضر.