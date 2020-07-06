الخليج 365 - الخرطوم - مها التلبالإثنين 2020/7/6 09:28 م بتوقيت أبوظبي
قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، الإثنين، إن المملكة العربية السعودية ترغب في استضافة مؤتمر أصدقاء السودان لدعم جهود السلام.
وأكد قمر الدين، أنه ناقش مع السفير السعودي لدي الخرطوم علي حسن بن جعفر، أهمية تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وضرورة تفعيل الميثاق المبرم بينهم.
وأوضح أن السفير السعودي أبدي رغبة المملكة في استضافة مؤتمر أصدقاء السودان لدعم جهود السلام في البلاد.
وكان وزير الدولة بالخارجية السودانية التقى بمكتبه ظهر اليوم الإثنين، علي حسن بن جعفر، السفير السعودي في الخرطوم وبحثا أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن رغبتها في استضافة مؤتمر أصدقاء السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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