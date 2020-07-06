وسائل إعلام عراقية: اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي برصاص مسلحين مجهولين في بغداد المزيد

قالت وسائل إعلام عراقية، مساء الإثنين، إن الخبير الأمني هشام الهاشمي، اغتيل برصاص مسلحين مجهولين في بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، إن الكاتب والمختص في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، قتل أمام منزله في هجوم مسلح شرقي بغداد.

وأضاف المصدر لموقع "السومرية نيوز" العراقي، أن "مجموعة مسلحة تستقل عجلتين ناريتين اطلقت النار اليوم، صوب الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

وتابع أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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وهشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة وملف تنظيم داعش الإرهابي، وهو كاتب له دراسات عديدة.

ويعد هشام متابعاً للجماعات الإسلامية في العراق منذ عام 1997، وعَمِل في تحقيق المخطوطات التراثية الفقهية والحديثية، مع أن تحصيله الأكاديمي بكالوريوس إدارة واقتصاد - قسم الإحصاء.



وتم اعتقال الهاشمي والحكم عليه بالسجن من قبل نظام صدام حسين، حيث خرج من السجن عام 2002، وبعد عام 2003 انصرف إلى العمل في الصحافة، وبدأ يشارك في كتابة التقارير والوثائقيات مع الصحف والقنوات الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، كان يكتب مدونة عن خريطة الجماعات المسلحة في العراق، ولم يكن يوماً عضواً في الجماعات المتطرفة، لا سيما أنصار الإسلام وتنظيم القاعدة وفروعها وداعش.

وبحسب وسائل إعلام فإن الجماعات الإرهابية تحكم على الهاشمي بأحكام مختلفة، منها الردة والعمالة بسبب مواقفه المناهضة لهم.