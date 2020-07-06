سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 6 يوليو 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) جنيها كاملا، وبقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر السعر الرسمي في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان، مثل بنوك الخرطوم والسعودي السوداني وبيبلوس أفريقيا والسوادني الفرنسي.

أما في السوق السوداء، فقد واصل الدولار ارتفاعه مساره الصاعد منذ بداية الأسبوع الجاري، وسجل 143 جنيها مقارنة بـ 142 جنيها، أمس الأحد.

ويأتي ارتفاع الدولار في السودان رغم حملة تشنها الحكومة لمحاصرة تجار العملة، بينما تسري تكهنات باعتزام البنك المركزي تنفيذ خطة لتحرير سعر الصرف الرسمي.

ويتوقع متعاملون أن يواصل الدولار ارتفاعه خلال 2020 إلى حدود 200 جنيها، وقالوا إن سقف 300 جنيها أيضا "غير مستبعد خلال العام الحالي"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتخطى معدل التضخم في السودان 110% من الناتج الإجمالي المحلي، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8% هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.5% في 2019، بحسب وزارة المالية السودانية.

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ويعد مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 190%، من بين أعلى المعدلات في العالم.

وتتخذ الخرطوم عدة قرارات سياسية ذات آثار اقتصادية، ومن بينها قرار لجنة تفكيك نظام الإخوان في السودان، أمس، بنزع أراض سكنية وزراعية من وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه.

وقضت اللجنة بطرد عشرات الموظفين من مؤسسات حكومية مختلفة في البلاد، بعد ثبوت توظيفهم على أساس الولاء السياسي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو في البنك المركزي 61.84 جنيها للشراء و62.15 جنيها للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 68.59 جنيها للشراء و68.93 جنيها للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيها للشراء و14.73 جنيها للبيع، والدرهم الإمارات 14.97 جنيها للشراء و15.05 جنيها للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 177.59 جنيها للشراء و178.47 جنيها للبيع.