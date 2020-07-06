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بوريل يخلط بين تركيا وروسيا في مؤتمر صحفي مع تشاووش أوغلو

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الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

خلط المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بين تركيا وروسيا خلال تحدثه في مؤتمر صحفي بأنقرة بعد اجتماع مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو.

وقال بوريل: "نعتقد أن في المستقبل، عندما سيتم رفع قيود الجائحة، سنتمكن من تكثيف حوارنا. لدينا العديد من القضايا التي يمكن أن نتحدث عنها، والعديد من المشاكل التي يجب علينا حلها. يجب أن نبذل جهودا مشتركة لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي".

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لكنه انتبه إلى زلة لسانه هذه، واستدرك مبتسما: "تركيا، تركيا".

وأشار بوريل إلى أن الوضع في العلاقات الثنائية في الوقت الحاضر "بعيد عما هو مثالي"، ودعا إلى "تغيير ديناميكية تطورها من أجل تجنب أي حوادث بين بروكسل وأنقرة قد تسبب مشاكل".

 

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