انت الان تتابع بوريل يخلط بين تركيا وروسيا في مؤتمر صحفي مع تشاووش أوغلو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
خلط المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بين تركيا وروسيا خلال تحدثه في مؤتمر صحفي بأنقرة بعد اجتماع مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو.
وقال بوريل: "نعتقد أن في المستقبل، عندما سيتم رفع قيود الجائحة، سنتمكن من تكثيف حوارنا. لدينا العديد من القضايا التي يمكن أن نتحدث عنها، والعديد من المشاكل التي يجب علينا حلها. يجب أن نبذل جهودا مشتركة لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي".
لكنه انتبه إلى زلة لسانه هذه، واستدرك مبتسما: "تركيا، تركيا".
وأشار بوريل إلى أن الوضع في العلاقات الثنائية في الوقت الحاضر "بعيد عما هو مثالي"، ودعا إلى "تغيير ديناميكية تطورها من أجل تجنب أي حوادث بين بروكسل وأنقرة قد تسبب مشاكل".
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل يخلط بين تركيا وروسيا في مؤتمر صحفي مع تشاووش أوغلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.