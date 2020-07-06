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الصحة العالمية: ٧٣ دولة معرضة لخطر نفاذ مضادات الفيروسات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

الصحة العالمية: ٧٣ دولة معرضة لخطر نفاذ مضادات الفيروسات

متابعات_ الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ٧٣ دولة معرضة لخطر نفاذ مضادات الفيروسات بسبب جائحة كوفيد ١٩.

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وأكدت دراسة للمنظمة نشرت اليوم قبل انعقاد المؤتمر نصف السنوي للجمعية الدولية لمرض الإيدز أن ٢٤ دولة أبلغت بالفعل عن انخفاض كبير في مخزوناتها من مضادات الفيروسات وحدوث اضطرابات في توريد هذه الأدوية المنقذة للحياة، موضحة أن هذا التطور يؤكد ما حذرت منه في شهر مايو الماضي من خطر نقص وتأخير توافر مضادات الفيروسات لمدة ستة أشهر، وبما يؤدي إلى تضاعف أعداد الوفيات المرتبطة بمرض الإيدز في أفريقيا خلال العام الجاري .

 

وكان أكثر من ٨،٣ ملايين شخص في ٢٤ دولة تعاني من نقص الإمدادات ، قد استفادوا خلال عام ٢٠١٩ من مضادات الفيروسات، وهو ما يمثل ثلث من يتلقون العلاج ضد الإيدز في العالم .

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