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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الإثنين، المحلل السياسي العراقي، هشام الهاشمي، في العاصمة بغداد .
وأكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، خبر اغتيال الهاشمي، وكتب في تغريدة على تويتر: ”إلى رحمة الله اغتيال الدكتور هشام الهاشمي من قبل مسلحين في منطقة زيونة اللهم ارحمه برحمتك الواسعة“.
وقال المخرج العراقي المعروف فراس السراي إن الهاشمي اغتيل في منطقة زيونة إثر تعرضه لوابل من الرصاص.
الهجوم تم بعد خروج الهاشمي من مقابلة تلفزيونية؛ وأصيب بجروح بليغة، ثم نقل إلى مستشفى ابن النفيس، حيث فارق الحياة هناك.
وأحدث خبر اغتيال هشام الهاشمي (47 عاما) صدمة بين العراقيين، حيث غرد قبل حوالي ساعة على حسابه بموقع تويتر .
وكتب الإعلامي العراقي عمر حبيب: ”الميلشيات المجرمة تغتال الدكتور هشام الهاشمي بعد حملات تشويه لصورته من قبل بعض المجرمين على السوشال ميديا التي تستهدف أي صوت ضدهم“.
وهشام الهاشمي مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم داعش، واشتهر من خلال متابعاتها وتغطيتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتابعه عشرات الآلاف كما أنه ضيف دائم عن القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.
وبحكم إتقانه اللغة الإنجليزية فقد أصبح الخبير الراحل مرجعية لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية، وكان يقدم أيضا المشورة للحكومة العراقية
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