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السعودية تجدد رفضها أي تهديد لاستقرار المنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

السعودية تجدد رفضها أي تهديد لاستقرار المنطقة

متابعات_ الخليج 365

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، إن المملكة تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ولا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة.

 

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وأشار وزير الخارجية السعودية، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الصيني، الذي عُقد عبر الفيديو كونفرانس برئاسة الأردن، إن السعودية تدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 

ولفت إلى أن هذه التدخلات تلعب دورًا تخريبيًا من خلال دعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة، وتأجيجها للانقسامات الطائفية، والعرقية، مما يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

 

وجدد تأكيد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومبدأ الصين الواحدة، وتثمينها عالياً المواقف الصينية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وكذلك المواقف المؤكدة على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

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