- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر داود أوغلو : أردوغان ينتهج أسلوباً متغطرساً في سياسته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
جدد رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، انتقاده لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الداخلية والخارجية، لاسيما التعاطي مع الحريات العامة في البلاد، والسياسة الخارجية لحكومة بلاده. ووصف وزراء حكومة أردوغان بغير الكفوئين، معتبراً أن الرئيس ينتهج أسلوبا متغطرسا في سياسته.
وقال في كلمة له الاثنين "من يستطيع أن يقول إن بلداً ديمقراطياً يـُطارد فيه المحامون على الطرق السريعة ويطردون بعيداً عن مداخل المدن"، في إشارة إلى مسيرات احتجاجية نفذها محامون ورؤساء نقابات وقضاة حاولوا الوصول قبل أسبوعين إلى العاصمة أنقرة وتعرضوا لسوء معاملة من الشرطة التي أوقفتهم عند مداخل أنقرة لمدة 27 ساعة تقريباً.
وكانت احتجاجات المحامين بدأت الأسبوع الماضي، ضد تمرير حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية مشروع القرار إلى البرلمان، تمهيداً لإقراره، رغم رفضه من قبل 80% من نقابات المحامين في البلاد، لأنه يمس هيكل النقابات الأساسي ونظام الانتخابات فيها، والمجالس المركزية للنقابات
كانت هذه تفاصيل خبر داود أوغلو : أردوغان ينتهج أسلوباً متغطرساً في سياسته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.