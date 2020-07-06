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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسة المصرية تنعي وزير الدولة للإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
نعت رئاسة جمهورية مصر العربية، وزير الدولة للإنتاج الحربي بمصر، الفريق محمد سعيد العصار، الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الإثنين .
وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، "تنعي رئاسة الجمهورية المصرية ببالغ الاسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر احد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".
واضاف البيان "ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته"
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