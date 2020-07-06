مغرد سعودي يكشف هوية الحساب المستعار "طيار ركن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف المغرد السعودي المعروف باسم "نايفكو" هوية الحساب المستعار باسم "طيار ركن"، مؤكداً أنه حساب قطري تخفى منذ سنوات؛ لتضليل عشرات آلاف المتابعين السعوديين في موقع التدوين المختصر.



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ونشر نايفكو، صورة تظهر تباهي صاحب حساب ”طيار ركن“ قبل سنوات بسيارته القطرية قائلا: ”السيارة التي صور طبلونها طيار ركن يوم الأحد الماضي، لإثبات أنه سعودي، هذي لوحتها، تقدر تنكر ياغالي؟@MBS_MBSKSA اذا تقدر تنكر .. وريني شجاعتك، جرّب حكاية طيار ركن”.

وعقب هذه الصورة، بدأت حملة نايفكو، لكشف حقيقة ”طيار ركن“ تلقى مزيدا من التأييد.

وكتب عبدالله الحربي : ”اعترف اني انخدعت بحكاية طيار ركن واكيد في كثيرين مثلي لكن الجميل اني تعلمت درس حيفيدني في حياتي قبل توتير شكرا من القلب @naifco”