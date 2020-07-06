السيسي ينعي الفريق محمد العصار: «من أخلص الرجال».. ورئاسة الجمهورية: «مصر فقدت أحد رموزها العسكرية».. والقوات المسلحة: «إبن من أبنائها»

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم الإثنين.

وقال السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصيرة تويتر: “فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار – وزير الدولة للإنتاج الحربي – والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم".

وأضاف الرئيس في تغريدة أخرى: "ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها..اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان”.

كما نعت رئاسة الجمهورية الفريق العصار وزير الدولة للانتاج الحربي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها: “تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن”.

وأضافت “إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته”.

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ونعت القوات المسلحة المصرية الفريق محمد سعيد العصار.

وكتب الحساب الرسمي للمتحدث العسكري تغريدة على موقع تويتر قال فيها: "تنعى القوات المسلحة إبن من أبنائها الفريق فخرى / محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والذى وافته المنية عصر اليوم وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ."

وتوفي مساء اليوم، الإثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض.

وفي الـ 26 من يونيو من الشهر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وولد العصار في الثالث من يونيو عام 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

ولمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذى انتهى بالاعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى، ونهاية حكم الإخوان.