«خلافات جوهرية».. وزارة الري تكشف آخر مستجدات محادثات سد النهضة

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً، اليوم الإثنين، كشفت فيه عن آخر مستجدات محادثات سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيانها إنه "تواصلت لليوم الرابع على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الافريقى و بحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة."

وأضاف البيان أن الوزراء استهلوا الاجتماع بالإشارة إلى المناقشات التى تمت أمس على المستوى الثنائي بين الدول والمراقبين والتى قامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها فى كل من الشقين الفنى والقانونى.

وتابع: "تلى ذلك عرض نقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة مع تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول إلى تفاهمات بشأنها إلا أن الخلافات ما زالت جوهرية فى كلا المسارين."

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وقالت الوزارة في البيان إنه "تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم غداً الثلاثاء عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية، ثم يلى ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين."

والأسبوع الماضي، اتفقت مصر والسودان، خلال قمة أفريقية مصغرة عقدت عبر "الفيديو كونفرانس، على تأجيل البدء بملء خزّان سدّ النهضة الإثيوبي.

والإثنين الماضي، توافقت كلمات الدول الأعضاء، خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمن، بشأن سد النهضة، على ضرورة تسوية وحل أزمة النهضة بالحوار والمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

والسبت الماضي، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، حل معظم القضايا في المفاوضات لتسوية أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.