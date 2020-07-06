الأمير هاري: على الكومنولث أن يعترف بالماضي

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نصر المجالي: قال تقرير صحفي إن حفيد ملكة بريطانيا، الأمير هاري خاطر بإزعاج العائلة الملكية من خلال الإصرار على أن الكومنولث "يجب أن يعترف بالماضي، حتى لو كان هذا الماضي غير مريح".

وأدلى الأمير هاري دوق ساسكس (35 عاما) الذي كان تخلى قبل أشهر عن موقعه الملكي، بالتعليق حول الكومنولث وتاريخه عندما انضم إلى زوجته ميغان ماركل (38 عاما)، في مكالمة فيديو مع قادة شباب من مؤسسة صندوق الملكة للكومنولث "The Queen's Commonwealth Trust" في الأسبوع الماضي.

وتأتي مداخلة الأمير هاري كجزء من النقاش حول "العدالة والمساواة في الحقوق" تقوده المؤسسة وهي شبكة متنامية من صانعي التغيير الشباب عبر الكومنولث وهي تشكل منصة يتم من خلالها مشاركة الأفكار والرؤى الذكية، لإظهار أنه يمكن تحقيق التغيير من قبل أي شخص، في أي مكان ليثير التفاؤل والإلهام، حيث يشعر المزيد والمزيد من الناس بالدافع والثقة في التقدم واتخاذ إجراءات إيجابية.

وقال الأمير هاري إن الكومنولث بحاجة إلى اتباع الآخرين الذين "اعترفوا بالماضي" و "يحاولون تصحيح أخطائهم"، واعترفوا أيضًا بأن لديهم "تحيزه اللاواعي" الخاص به.

صانعو التغيير

الكومنولث هي عائلة عالمية من أربعة وخمسين دولة، ويعيش فيها 2.4 مليار نسمة Trust Queenwealth Trust هي شبكة متنامية من صانعي التغيير الشباب عبر الكومنولث. منصة يتم من خلالها مشاركة الأفكار والرؤى الذكية، لإظهار أنه يمكن تحقيق التغيير من قبل أي شخص ، في أي مكان. مكان يثير التفاؤل والإلهام ، حيث يشعر المزيد والمزيد من الناس بالدافع والثقة في التقدم واتخاذ إجراءات إيجابية.

وقال الأمير هاري متحدثًا من منزله في لوس أنجليس: "عندما تنظر عبر الكومنولث، لا توجد طريقة يمكننا المضي قدمًا فيها ما لم نعترف بالماضي".

وأضاف: "لقد قام الكثير من الناس بمثل هذا العمل الرائع في الاعتراف بالماضي ومحاولة تصحيح هذه الأخطاء، لكنني أعتقد أننا جميعًا نعترف بأنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به."

انتقادات

وأشار تقرير لصحيفة (ديلي ميل) اللندنية يبدو أن ما ورد في مداخلات الأمير يحمل انتقادات في الإجراءات السابقة لأجداده الذين حكموا الإمبراطورية البريطانية التي كانت تضم جميع أراضي دول الكومنولث الـ 54 تقريبًا ذات يوم، وتتعارض هذه الملاحظات مع بروتوكول العائلة الملكية التي لا تخوض في السياسة.

وأضافت إنها الأحدث في سلسلة من الخطوات العامة التي اتخذها هاري وميغان عندما حولوا تركيز عملهم الملكي نحو المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية.

واعتذر الأمير هاري، علنًا عن العنصرية "المتوطنة" المؤسسية، قائلاً إنه "آسف" لأن العالم ليس في المكان الذي "يستحقه الشباب". يذكر أنه لا تزال الملكة اليزابيث الثانية هي رئيسة الكومنولث، وفي عام 2018 تم الإعلان عن أن والد هاري الأمير تشارلز ولي العهد سيكون خليفتها في الرئاسة.

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اعتراف

وأصر الأمير هاري في مداخلته على أنه سيكون من الممكن لمنظمة الكومنولث أن تستمر فقط إذا تم بذل المزيد من أجل "الاعتراف" بالماضي. وقال لمجموعة الشباب التي ضمت قادة شبابا من أستراليا وجزر البهاما والمملكة المتحدة: "عندما تنظر عبر الكومنولث، لا توجد طريقة يمكننا المضي قدمًا فيها ما لم نعترف بالماضي".

وأضاف: "لقد قام الكثير من الناس بمثل هذا العمل الرائع في الاعتراف بالماضي ومحاولة تصحيح تلك الأخطاء، لكنني أعتقد أننا جميعًا نعترف بأنه لا يزال هناك الكثير للقيام به، لن يكون الأمر سهلاً وفي بعض الحالات لن يكون الأمر مريحًا، ولكن يجب القيام به، لأن تخمين ما يستفيد منه الجميع".

وإذ ذاك، شكك بعض مستخدمي (تويتر) في فهم هاري لتاريخ الكومنولث، بحجة أنه تم تأسيسه للتكفير عن أخطاء الإمبراطورية. وقال آخرون إنه ينبغي تمكين دول الكومنولث من حل قضاياها بشكل مستقل، وليس كجزء من حركة جماعية.

مجموعة من الشباب المشاركين في المناقشات

فاقد للوعي

وفي المداخلات، اعترف هاري أيضًا بأن لديه انحيازًا فاقدًا للوعي نتيجة لتنشئته، وقال: "لا يمكننا أن ننكر أو نتجاهل حقيقة أننا جميعاً تعلمنا أن نرى العالم بشكل مختلف".

وأضاف: "ومع ذلك، بمجرد أن تبدأ في إدراك وجود هذا التحيز هناك، فأنت بحاجة إلى الاعتراف به، تحتاج إلى القيام بالعمل لتصبح أكثر وعياً ... حتى تتمكن من المساعدة في الدفاع عن شيء خاطئ جدًا ولن تكون مقبولة في مجتمعنا اليوم".

يذكر أنه بعد تخلي الأمير هاري وزوجته عن الدور المتقدم في العائلة الملكية، اضطر هاري لترك دوره كسفير شباب الكومنولث. لكنه احتفظ هو وميغان بمنصب رئيس ونائب رئيس مؤسسة صندوق الملكة للكومنولث "The Queen's Commonwealth Trust".

وفي الختام، ابلغ هاري المشاركين في المنتدى: "هذا التغيير مطلوب وهو قادم". وأضاف: "التفاؤل والأمل الذي نحصل عليه هو من الاستماع والتحدث إلى أشخاص مثلكم، لأنه لا توجد عودة الآن، كل شيء يقترب."