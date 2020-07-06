ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية الاثنين، أن درجات الحرارة في مدينتين سعوديتين لامست نصف درجة الغليان اليوم، بعدما شهدت أرجاء المملكة عامة ارتفاعا في درجات الحرارة.
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أسماء المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة، وجاءت مدينتا الدمام والأحساء في المرتبة الأولى، حيث سجلتا 49 درجة مئوية.
كما سجلت العاصمة الرياض 46 درجة، وكذلك القيصومة،
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد أعلنت بدء تطبيق القرار الوزاري الذي ينص على منع العمل تحت أشعةالشمس، في جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارا من 15 يونيو.
واتخذت الوزارة القرار حرصا على سلامة العاملين وضرورة تأمين بيئة صحية للعمالة وحسب البيان الوزاري، لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين 15 يونيو وحتى 15سبتمبر من كل عام.
ولا يدخل ضمن القرار العمال في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، بشرط أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
كانت هذه تفاصيل خبر درجات الحرارة تصل فى السعودية لنصف درجة الغليان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.