ارتفاع اسعار الذهب كأعلى مستوى له في 8 سنوات

سجل الذهب أعلى مستوى له في 8 سنوات، إذ أبقى تزايد حالات الإصابة بكورونا الطلب على الملاذات الآمنة مرتفعا، رغم أن المكاسب سجلها صعود الأسهم وبيانات إيجابية لقطاع الخدمات الأمريكي.
وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية اليوم الاثنين بنسبة 0.44 بالمئة إلى 1782.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل ربحا في
وقال محلل الأسواق لدى "أواندا" للسمسرة، إدوارد مويا: "يشكك المستثمرون في استمرار هذا التعافي على ذات القدر من الصمود لأننا جميعا نتوقع ذلك التعافي السريع... وربما يكون لدينا تعاف يستغرقوقتا أطول، وسيكون ذلك داعما لأسعار الذهب".
وصعد الأسهم الأمريكية على خلفية نمو على غير المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي وبدعم من آمال في تعاف تقوده الصين من تراجع اقتصادي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 %، إلى 1927.70 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.77 %، إلى 814.00 دولارا للأوقية، كما صعدت الفضة 0.9 %، إلى 18.20 دولار للأوقية.
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