وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة عدم التدخل في شئون الدول العربية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية، رافضا جميع التدخلات الإقليمية التخريبية.

وقال خلال الاجتماع الوزاري العربي الصيني - الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة الأردن، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن السعودية تؤكد على وحدة وسـيادة

وسلامة الأراضي العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. مشددا على أن السعودية لا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة.وأضاف "المملكة تدين التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية"، لافتا إلى أن تلك التدخلات التي تلعب دورا تخريبيًا من خلال دعمها للمليشيات الإرهابية المسلحة، وتأجيجها للانقسامات الطائفية والعرقية، وهذه التدخلات تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي".كما جدد وزير الخارجية السعودية على تأكيد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومبدأ الصين الواحدة، وتثمينها المواقف الصينية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وكذلك المواقف المؤكدة على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.