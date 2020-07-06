مصابي كورونا يصلون لـ 11 مليونا و600 ألف علي مستوي العالم

يشهد لبنان والأردن، تراجعا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، في حين تجاوز عدد المصابين بالعالم 11 مليونا و600 ألف، وعدد الوفيات الـ500 ألف.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1885.

وذكرت الوزارة أن هناك 24 حالة تخضع للعلاج في المستشفيات، منها 7 في العناية المركزة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1311.