يشهد لبنان والأردن، تراجعا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، في حين تجاوز عدد المصابين بالعالم 11 مليونا و600 ألف، وعدد الوفيات الـ500 ألف.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1885.
وذكرت الوزارة أن هناك 24 حالة تخضع للعلاج في المستشفيات، منها 7 في العناية المركزة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1311.
كانت هذه تفاصيل خبر مصابي كورونا يصلون لـ 11 مليونا و600 ألف علي مستوي العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.