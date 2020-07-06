الكويت تقرر استئناف صلاة الجمعة بالمساجد بعد توقفها بسبب كورونا

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كلف مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإعادة إقامة صلاة الجمعة في المساجد، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نحو أربعة أشهر من توقفها إثر أزمة فيروس كورونا.

وقال طارق المزرم الناطق الرسمي باسم الحكومة، ”إن الحكومة كلفت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوفير كافة الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات الصحية لإقامة الصلاة اعتبارا من 17 الشهر الجاري“.

وأغلقت الكويت المساجد منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي، منعا للتجمعات والتقارب لمواجهة فيروس كورونا الذي تجاوزت إصاباته حتى اليوم 50 ألف إصابة.

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وقبل شهر ومع بدء المرحلة الأولى من عودة الحياة الطبيعية، تم إعادة فتح المساجد لإقامة صلاة الجماعة ضمن شروط معينة، في حين تم اقتصار إقامة صلاة الجمعة في ”المسجد الكبير“ للعاملين في المسجد فقط.

ولاقى قرار إعادة إقامة صلاة الجمعة، ترحيبا واسعا لدى الكويتيين الذين سبق وأن طالبوا بالسماح لهم بالعودة إلى ارتياد المساجد أسوة بفتح المجمعات والمنتزهات الذي تم على مراحل.

وأعلنت الحكومة، في أيار مايو الماضي، عن خطة من خمس مراحل لعودة الحياة الطبيعية، وبعض الأنشطة بشكل تدريجي، بعد حالة الإغلاق شبه التامة التي عاشها البلد الخليجي كغيره من الدول في ظل الوباء العالمي.