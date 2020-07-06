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واقتاد أكثر من 20 شخصا شو جانغرون من منزله في ضواحي بكين، وفق ما أفاد أحد أصدقائه طالبا عدم الكشف عن هويته، ويذكر أن شو معروف بانتقاده الحكومة علنا، وهو أمر نادر في الأوساط الأكاديمية التي تخضع لرقابة مشددة في الصين.
ونشر موضوعا في فبراير حمّل فيه سياسة التضليل والرقابة التي يتبانها الرئيس شي مسؤولية تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين.
وسبق أن تحدّث استاذ القانون في جامعة “تسينغ-هوا”، التي تعد بين أهم المؤسسات التعليمية في الصين، ضد إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية في 2018 في موضوع انتشر على الإنترنت.
وقال أحد أصدقائه إن شخصا عرّف عن نفسه على أنه شرطي اتصل بزوجة شو، التي تقيم بمكان منفصل عنه في سكن جامعي، لإبلاغها بأنه تم توقيف شو للاشتباه بتورطه في تسهيل الدعارة في مدينة تشينغدو (جنوب غرب الصين).
وزار شو تشينغدو الشتاء الماضي مع عدد من المثقفين الصينيين الليبراليين، لكن لم يتضح بعد إن كان توقيفه مرتبط بالزيارة، وفق صديقه الذي وصف التهم بحق شو بـ”السخيفة والمعيبة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ في القانون انتقد أداء الرئيس الصيني.. فاعتُقل بتهمة “مشينة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.