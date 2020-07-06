العراق.. مقتل داعشيين اثنين واعتقال أربعة آخرين في هجوم بالموصل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 08:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 08:15 مساءً - مشاركة

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قتل اثنان من عناصر داعش وجندي، إثر هجوم شنه التنظيم الإرهابي على نقطة سيطرة تابعة للجيش العراقي على الحدود السورية شمال غرب الموصل.

وقال العقيد راشد النعيمي من الجيش العراقي إن عناصر من الفرقة 16 تمكنوا اليوم من صد هجوم لداعش على نقطة سيطرة في ناحية ربيعة الحدودية (135 كم شمال غرب الموصل).

وأوضح أن الهجوم أدى إلى مقتل اثنين من عناصر داعش واعتقال اربعة آخرين، فيما قتل جندي عراقي وأصيب ضابط برتبة نقيب.

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود مع سورية، تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين، رغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين،القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

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أعلنت السلطات العراقية، الخميس، إطلاق ثاني أكبر عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي، شمالي بغداد، خلال 5 أشهر.

جاء ذلك وفق بيان للجيش، عقب عملية “أبطال العراق”، التي انطلقت فبراير/شباط الماضي، على 3 مراحل، واستهدفت تطهير 5 محافظات.

وأفاد البيان بـ”انطلاق عملية تشارك فيها قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية و”الحشد الشعبي”، بإسناد جوي من طائرات مقاتلة ومروحيات عسكرية”.

وأضاف أن “العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، لملاحقة بقايا عناصر “داعش” شمالي بغداد، وتفتيش هذه المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين”.