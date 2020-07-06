برلمان إيران ينوي استدعاء روحاني للاستجواب بسبب فشله

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وكشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين أن نوابا متشددين بالبرلمان الإيراني يعتزمون استدعاء روحاني لاستجوابه، في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى توجيه اتهام رسمي إليه.

وتأتي عاصفة الغضب في البرلمان وخارجه على خلفية تصاعد موجة استياء من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، حيث أصبحت المعاناة اليومية للإيرانيين لتغطية نفقاتهم أكثر صعوبة منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران عام 2018.

وتضرر الاقتصاد بشكل أكبر مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والانخفاض الحاد الذي يشهده الريال الإيراني إلى جانب أزمة تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

وذكرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية أن‭ 120 ‬نائبا بالبرلمان من أصل 290 وقعوا على مذكرة لمساءلة روحاني وجرى تسليمها لمجلس رئاسة البرلمان. ولكي تصبح المذكرة نافذة، فإنه يتعين تمريرها إلى رئيس البرلمان من خلال مجلس رئاسته.

لكن محللين يقولون إن مجلس رئاسة البرلمان قد يمتنع عن إصدار الاستدعاء، واضعين في اعتبارهم أن المرشد خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، دعا إلى الوحدة بين فروع السلطة.

وكان خامنئي قد تدخل لمنع البرلمان من استجواب سلف روحاني، في خطوة نادرة الحدوث من قبل الزعيم الأعلى.

ونقلت الوكالة عن إقبال شاكري النائب عن طهران قوله “المشرعون لديهم أسئلة متنوعة لتوجيهها إلى الرئيس، بما فيها الأسباب وراء أزمة سوق النقد الأجنبي وما تشهده أسعار السلع والضروريات الأساسية للشعب من ارتفاع اليوم”.