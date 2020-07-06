كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 08:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الفلسطينية تطالب إسرائيل بإغلاق المعابر مع فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إسرائيل بإغلاق المعابر مع فلسطين، مؤكداً على أن "حكومته سترسل طلبا إلى منظمة الأمم المتحدة؛ لمراقبة ذلك على حدود عام 1967".

وطالب "اشتية" العمال بالمبيت في أماكن عملهم وعدم التنقل اليومي بين الضفة وأراضي الـ48، وذلك لهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضح أن "الحكومة ستوفي بجميع توصيات اللجنة الوزارية، التي اطلعت على الوضع الصحي في الخليل"، مشدداً على أن الحكومة ستفي بمطالب المحافظة، ومنها تجهيز المستشفيات واستكمال تجهيزاتها الفورية، كذلك تعزيز الكادر البشري من أطباء وممرضين، وحل مشكلة سيارات الإسعاف المعزولة.

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ولفت إلى أنه سيتم دفع المستحقات المالية للمستشفيات الخاصة، وتخصيص مبالغ طارئة للمحافظة والهيئات المحلية وتعزيز الوجود الامني في الخليل، مؤكدا على أن الرئيس محمود عباس أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما من أجل أن نعبر المرحلة بسلام ونقلص حجم الخسائر البشرية من المرض، وبالتوازي سنواجه ونواصل مواجهة مخططات الاستيطان والضم والتضيق على شعبنا.

وذكر أن الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا وصلت مرحلة صعبة عالميا ووصلت معدلات الإصابة مستويات غير مسبوقة في فلسطين، بسبب عدم سيطرتنا على معابرنا وحدودنا وأرضنا، ولفت إلى أن الاحتلال منع قواتنا من إقامة حواجز في مناطق "ج" أو على المعابر ومسالك العمال العائدين من أراضي الـ 48.

وأوضح أن هناك تهاونا لدى البعض، بتعليمات السلامة واستهتارا بالإجراءات، وأن هناك من ينكر المرض ويحرض الجمهور بطريقة مريبة، مؤكدا أن الحكومة ستبقى وفية لمسؤولياتها، لافتاً إلى أن 82% من الإصابات جاءت من المخالطة في الأعراس وبيوت العزاء و18% من العمال والمتنقلين بين الضفة وأراضي 48.