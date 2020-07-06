كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 08:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الإمارتية تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقائية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، عن إجراء 28,009 فحص جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكشفت الصحة الإماراتية عن تسجيل 528 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 424 حالة شفاء من الفيروس، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 52,068 حالة، توفي منهم 324 حالة وفاة، وتم شفاء 40,721 حالة.