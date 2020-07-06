نيويورك تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ مارس

أعلنت السلطات الصحية فى ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين، عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وهى أدنى حصيلة يومية منذ شهر مارس الماضى.

وبدأت أعداد الوفيات فى الولايات المتحدة تسجل أرقاما منخفضة منذ تفشى الوباء بشكل كبير فى شهر مارس الماضى، فيما تواصل الولايات المتحدة تصدر الترتيب العالمى فى تسجيل الإصابات والوفيات.

وتقترب حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة من 3 ملايين إصابة، وتم تسجيل أكثر من 130 ألف حالة وفاة، وتواصل الجهات المعنية داخل الولايات المتحدة جهودها من أجل التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,625 مليون إصابة، بينهم أكثر من 538 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,579 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.