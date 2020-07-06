94 وفاة بكورونا في العراق و52 في السعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّل العراق، اليوم الإثنين، 94 وفاة، و1796 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجّلت السعودية 52 وفاة بالفيروس، و4 آلاف و207 إصابات، وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد ضحايا الفيروس في قطر والكويت وسلطنة عمان، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكدت وزارة الصحة العراقية، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 62 ألفا و275، بينها ألفان و567 وفاة، و 34 ألفا و741 حالة تعاف.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 52 وفاة بالفيروس، و4 آلاف و207 إصابات.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 213 ألفا و716، بينها 1968 وفاة، و149 ألفا و634 حالة تعاف.

في السياق، رصدت وزارة الصحة العمانية، في بيان، 5 وفيات، و1557 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 47 ألفا و735، بينها 218 وفاة، و29 ألفا و146 حالة تعاف.

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وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، 5 وفيات و703 إصابات بالوباء.

وأوضحت الوزارة، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 50 ألفا و644، بينها 373 وفاة، و41 ألف متعاف.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية، في بيان، تسجيل 5 وفيات بالجائحة، و546 إصابة.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 100 ألفا و345، بينها 133 وفاة، و93 ألفا و898 حالة شفاء.

وعالميا، أصاب الفيروس، حتى عصر الإثنين، أكثر من 11 مليونا و593 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 537 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و557 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".