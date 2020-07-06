المغرب: اعتقال صحافي معارض والسلطات تتجسس عليه عبر NSO

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة المغربية الصحافي والناشط الحقوقي، عمر الراضي، بسبب "السكر العلني والعنف" وفقًا لما ذكر مصدر أمني اليوم الإثنين، بالتزامن مع مواجهة الراضي لاتهامات موجهة له "بالتخابر" في قضية أخرى، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا تتهم من خلاله السلطات بالتجسس على هاتف الراضي.

وقال الناطق باسم الشرطة المغربية لوكالة فرانس برس إن الراضي "وُضع رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة إثر حادث وقع ليل الأحد".

وأورد والد عمر الراضي على موقع "فيسبوك" ليل الأحد أن ابنه أوقف مع الصحافي والناشط عماد استيتو "إثر مشادة مع صحافي بموقع ‘شوف تي في‘ جاء لاستفزازهما".

واستمعت الشرطة للراضي مرتين في قضية تتعلق "بشبهة المسّ بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي"، بحسب ما أوضح بيان رسمي الأسبوع المنصرم.

وأعرب الصحافي إثر ذلك عن "اندهاشه وذهوله الكبيرين"، مؤكدا "لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة".

واعتبر أن هذه الاتهامات "تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي".

وسبق له أن أوضح لوكالة فرانس برس أنّ التحقيق معه في هذه القضية "له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفي المحمول".

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واتهمت المنظمة الدولية في تقريرها قبل أسبوعين السلطات المغربية باستخدام البرنامج المعلوماتي "يبغاسوس" التابع للمجموعة الإسرائيلية "إن إس أو" من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول لعمر الراضي.

ويرفض المغرب هذه الاتهامات مطالبا المنظمة الدولية بكشف أدلتها، واتهمها بشن "حملة تشهير دوليّة ظالمة" تمليها "أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان"، و"التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضدّ مصالح المغرب".

وجددت المنظمة الحقوقية السبت تأكيدها أن "الأدلة التقنية التي استخلصها باحثوها من هاتف عمر الراضي تشير بوضوح إلى أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من أشكال الهجوم الرقمي الأمر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف المحمول في الدولة للتنصت على اتصال هاتف عمر النقال عبر الإنترنت، والذي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن به".

وردت السلطات المغربية معتبرة أن منظمة العفو "اكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية"، مؤكدة أنها "ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها".

وسبق للراضي أن أدان "حملة تشهير وسب وشتم استهدفتني من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة، فقد عمل موقعا ‘شوف تي في‘ و‘برلمان.كوم‘ على اتهامي في مقالات متواترة على مدى أزيد من 15 يوما، بالخيانة والتجسس والاغتصاب، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها".

وأدين الراضي في آذار/ مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المسّ بالقضاء" على خلفية تدوينة على "تويتر"، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.

وسبق لمنظمة العفو أن اتهمت المغرب في 2019 باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الناشطين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي.