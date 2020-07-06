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عقوبات بريطانية تشمل 20 سعوديا و25 روسيا متورطين بانتهاكات حقوقية

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحكومة البريطانية، مساء اليوم، الإثنين، فرض عقوبات على 49 شخصًا ومنظمة في إطار آلية جديدة وضعتها لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشمل اللائحة السوداء للكيانات والأفراد الذين ستجمد لندن أصولهم في المملكة المتحدة، 20 سعوديًا يشتبه بأنهم أدوا دورًا في اغتيال الصحافي السعودي جمال ، كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية.

تضم اللائحة أيضًا 25 روسيًا متهمين بالتورط في وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي بالسجن عام 2009.

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وتوفي ماغنيتسكي عن 37 عامًا في 2009 حين كان في الحبس الاحتياطي. وكان احتجز لاتهامه بالتهرب الضريبي بعد كشفه شبكة فساد ضخمة عندما كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة في موسكو.

وقُتل خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست والمعارض للنظام السعودي بعدما كان مقربًا منه، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 في القنصلية في إسطنبول التي توجه إليها للحصول على وثائق.

وكان القضاء التركي قد بدأ الجمعة محاكمة غيابية لعشرين سعوديًا، بينهم مقربان من الأمير ، تتهمهم السلطات التركية بقتل خاشقجي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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