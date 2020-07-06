عقوبات بريطانية تشمل 20 سعوديا و25 روسيا متورطين بانتهاكات حقوقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحكومة البريطانية، مساء اليوم، الإثنين، فرض عقوبات على 49 شخصًا ومنظمة في إطار آلية جديدة وضعتها لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشمل اللائحة السوداء للكيانات والأفراد الذين ستجمد لندن أصولهم في المملكة المتحدة، 20 سعوديًا يشتبه بأنهم أدوا دورًا في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية.

تضم اللائحة أيضًا 25 روسيًا متهمين بالتورط في وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي بالسجن عام 2009.

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وتوفي ماغنيتسكي عن 37 عامًا في 2009 حين كان في الحبس الاحتياطي. وكان احتجز لاتهامه بالتهرب الضريبي بعد كشفه شبكة فساد ضخمة عندما كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة في موسكو.

وقُتل خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست والمعارض للنظام السعودي بعدما كان مقربًا منه، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول التي توجه إليها للحصول على وثائق.

وكان القضاء التركي قد بدأ الجمعة محاكمة غيابية لعشرين سعوديًا، بينهم مقربان من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتهمهم السلطات التركية بقتل خاشقجي.