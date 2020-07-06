كورونا عالميًا: 40 ألف إصابة جديدة بأميركا والهند 24 ألف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 534 ألف شخص من حول العالم على الأقل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر، وفق معطيات رسميّة أحصتها وكالة فرانس برس لغاية ظهر اليوم الإثنين.

وسُجّلت رسميًّا إصابة أكثر من 11,471,530 شخصا في 196 بلدًا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5,991,700 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/ فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 129,947 وفاة من أصل 2,888,729 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 906,763 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 64,867 وفاة من أصل 1,603,005 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44,220 وفاة من أصل 285,416 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34,861 وفاة (241,611 إصابة)، والمكسيك مع 30,639 وفاة من أصل 256,848 إصابة.

وسجلت الهند إجمالي 697,413 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء، بينها 24 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

إجراء فحوصات كورونا في الهند (أ ب)

وباتت بذلك تسجل ثالث أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، من بينها 19,693 وفاة فقط.

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ولا يفترض أن تبلغ الهند ذروة تفشي الوباء إلا بعد بضعة أسابيع. وتشهد المدن الكبرى في الهند (بومباي، دلهي وشيناي) أكبر انتشار للعدوى في البلاد.

ويُذكر أن الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة سجلت أكثر من 40 ألف إصابة جديدة علمًا أن البلاد تسجل منذ أسبوع تزايدًا قياسيًا في انتشار العدوى.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسميًا (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83,557 إصابة (4 إصابات جديدة بين الأحد والإثنين) تعافى منها 78,518 شخصًا.

وأحصت أوروبا الإثنين حتى ظهر اليوم الإثنين، 199,488 وفاة من أصل 2,732,490 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 138,675 (2,994,265 إصابة).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجّلت 128,173وفاة (2,921,101 إصابة)، وآسيا 38,463 وفاة (1,505,902 إصابة) والشرق الأوسط 17,998 وفاة(829,047 إصابة) وإفريقيا 11,374 وفاة (478,615 إصابات) وأوقيانيا 135 وفاة (10,111 إصابة).