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شكرا لقرائتكم خبر عن مغرد سعودي يكشف هوية الحساب المستعار "طيار ركن" والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
كشف المغرد السعودي المعروف باسم "نايفكو" هوية الحساب المستعار باسم "طيار ركن"، مؤكداً أنه حساب قطري تخفى منذ سنوات؛ لتضليل عشرات آلاف المتابعين السعوديين في موقع التدوين المختصر.
ونشر نايفكو، صورة تظهر تباهي صاحب حساب ”طيار ركن“ قبل سنوات بسيارته القطرية قائلا: ”السيارة التي صور طبلونها طيار ركن يوم الأحد الماضي، لإثبات أنه سعودي، هذي لوحتها، تقدر تنكر ياغالي؟@MBS_MBSKSA اذا تقدر تنكر .. وريني شجاعتك، جرّب حكاية طيار ركن”.
وعقب هذه الصورة، بدأت حملة نايفكو، لكشف حقيقة ”طيار ركن“ تلقى مزيدا من التأييد.
وكتب عبدالله الحربي : ”اعترف اني انخدعت بحكاية طيار ركن واكيد في كثيرين مثلي لكن الجميل اني تعلمت درس حيفيدني في حياتي قبل توتير شكرا من القلب @naifco”
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