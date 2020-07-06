ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا عالميا الى 537 الف شخص

الإثنين 6 يوليه 2020

ارتفع اجمالي الوفيات بفيروس كورونا في العالم إلى 537 ألف شخص في العالم، وفق اخر الاحصائيات.



فيما ارتفعت عدد الإصابات إلى نحو 11 مليون و571 ألف مصاب، تعافى منهم ستة ملايين و542 الف.

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وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا بـفيروس كورونا الجديد، حيث بلغ عدد الوفيات 130 الف وفاة من أصل 2 مليون و 900 الف مصاب.