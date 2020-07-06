- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا عالميا الى 537 الف شخص والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
ارتفع اجمالي الوفيات بفيروس كورونا في العالم إلى 537 ألف شخص في العالم، وفق اخر الاحصائيات.
فيما ارتفعت عدد الإصابات إلى نحو 11 مليون و571 ألف مصاب، تعافى منهم ستة ملايين و542 الف.
وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا بـفيروس كورونا الجديد، حيث بلغ عدد الوفيات 130 الف وفاة من أصل 2 مليون و 900 الف مصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا عالميا الى 537 الف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.