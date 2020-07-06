محكمة مصرية تؤيد إحالة شرطي للتقاعد المبكر بسبب تقبيله علم تركيا

الإثنين 6 يوليه 2020

أيدت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، إحالة أمين شرطة إلى التقاعد المبكر؛ بعد نشره صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر احتضانه للعلم التركي، فيما أظهرت صورة تقبيله للعلم.



ورفضت المحكمة دعوى الشرطي المتضمنة طلب إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد المبكر، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

وفي التفاصيل، ورد إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، تقرير من الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوزارة الداخلية، يفيد بأنه تم إحالة المدعي إلى المعاش.

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وذكرت إرم نيوز أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة بررتؤ قرارها بنشر المدعي 3 صور شخصية له على حسابه في ”فيسبوك“، وهو يرتدي الملابس الرسمية أمام مقر عمله في المركز الثقافي التركي، إذ يظهر في إحدى الصور وهو يقبل العلم التركي.

وأشار التقرير إلى أن أمين الشرطة المحال إلى المعاش ردد عبارات بين زملائه، منها أنه يرغب في إنهاء خدمته من العمل بجهاز الشرطة المصرية، والسفر إلى تركيا للعمل هناك، كما أنه يغيب عن عمله أو يتأخر عن موعد بدء العمل.

واعتبرت المحكمة أن نشر المدعي تلك الصور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، بشكل معلن، يدل على تأييده ومناصرته لدولة أخرى تكن عداء لدولته التي يحمل جنسيتها، وأيدت المحكمة إحالته للاحتياط.

يشار إلى أن تركيا دأبت على مهاجمة مصر عبر تصريحات حادة تصدر عن مسؤوليها، كما أنها تحتضن الكثير من قيادات جماعة ”الإخوان المسلمين“ المحظورة