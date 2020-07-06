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شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يجتمع بقيادات الجيش الوطني شرق ليبيا والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
عقد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، اجتماعا مع ضباط القيادة العامة ورؤساء الأركان بمقر القيادة العامة للجيش في منطقة الرجمة.
وحسب مصادر مقربة من القيادة العامة، فإن ”الاجتماع ضم رؤساء الأركان العامة لكافة الأسلحة بالجيش الليبي وأمراء العمليات وقادة بعض المحاور“.
ونقل موقع إرم نيوز عن المصادر إن ”الاجتماع تناول الخطوات المقبلة التي يستعد لها الجيش بعد قبول الهدنة وإعادة التموضع حسب مطالبات دولية“.
وأضافت المصادر أن ”حفتر اطلع من ضباط العمليات على آخر مستجدات الأوضاع بعد الضربات الجوية المؤثرة التي استهدفت قاعدة الوطية وبعض تمركزات العناصر الإرهابية في الجنوب الغربي“
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