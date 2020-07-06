القمار والدعارة والإتجار بالبشر .. مصادر تمويل ميليشيات إيران في العراق

الإثنين 6 يوليه 2020

كانت الفصائل العراقية الموالية لإيران في عهد قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، تحصل على تمويلها مباشرة من طهران أو من الخزينة العراقية، فيما كانت المليشيات الأصغر حجما تعتمد على وسائل أخرى غير رسمية للدخل، وتتلقى أيضا تمويلات إضافية من إيران.



كما كانت المليشيات تدير أنشطة أخرى مثل القمار والدعارة والاتجار بالبشر، وإن كان ذلك يتم بشكل محدود، لكن ومع تفاقم أزمتها، وسعت المليشيات من مجال نشاطها.

ووفق تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر مطلعة، تفرض المليشيات نوعا من «الحماية» للملاهي الليلية ودور قمار ومحال بيع مشروبات كحولية في بغداد، مقابل الحصول على مقابل مالي.

أما طبيعة «الحماية» المقدمة، فتشمل الحماية من المحاسبة الحكومية، ومن التفجير والقتل، وأيضا من المنافسة، أي أنه في حال تعرض أحد تلك المحال الخاضعة لحمايتها لأي نوع من المنافسة، فإن المليشيات تتدخل بتصفية الخصم بشتى الطرق.

وبالنسبة للمحلات التي ترفض دفع «الإتاوة الشهرية» للمليشيات، فإنها تتعرض لهجمات مسلحة عادة ما تسفر عن قتلى وفوضى تنتهي بإغلاقها.

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من جانبه، قال مصدر لـ«العين الإخبارية»، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن المليشيات تدير أيضا أوكارا وملاهي ليلية سرية، تستقطب فيها نساء من جنسيات مختلفة من أجل أنشطة مشبوهة.

كما تدير شبكات للتهريب عبر طرق تغيرها بشكل مطرد وفقا للإحداثيات الأمنية، حيث تعمل حاليا عبر النهر الذي يفصل القائم العراقية عن الباغوز السورية، وتهرب يوميا عشرات الزوارق المشحونة بالبضائع والمسلحين.

ونظرا لعدم استقرار الأوضاع سواء في العراق أو سوريا، تنتعش تجارة تهريب البشر بالمناطق الحدودية بين البلدين، بإشراف المليشيات الإيرانية.

ونقل إعلام أمريكي رسمي عن مصدر من شرطة مدينة القائم العراقية، قوله إن المليشيات «تحصل على 200 دولار للشخص الواحد مقابل السماح له باجتياز الحدود إلى سوريا بدون جواز سفر، كما تهرب عوائل تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات سوريا إلى العراق مقابل المال».

المليشيات دخلت أيضا على خط الاختطاف والقتل المأجور، مستفيدة من تواجدها في بلد يشكل خط نار ملتهب على جميع الأصعدة، ويتقاسم حدودا مع بلد تتقاذفه الحرب منذ نحو عقد من الزمن