التعاون الإسلامي ترحب بقرار أممي بشأن وقف عالمي لإطلاق النار

الرياض ـ د.ب.أ: رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع مؤخرا قرارا يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي، وتوحيد الجهود في محاربة جائحة كورونا.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»أمس، عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة المهمة في التمكن من تقديم المساعدة الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وعلى نحو مستدام، والتعجيل بخطى التصدي العالمي لوباء كورونا ومساعدة الجهود المبذولة لإنهاء العنف وحل النزاعات.

وأشار إلى أن الاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد يوم 22 أبريل الماضي على مستوى وزراء الخارجية، حث الأطراف في مناطق النزاع على إعلان وقف إطلاق النار وإنهاء العنف والسماح بإيصال المساعدة الطبية والغذائية للمتضررين.

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