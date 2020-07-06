تحذير دولي من خطر فقدان السيطرة على السلاح النووي

وقال لوكاشينكو، خلال حفل تكريم خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي: "بات واقعا اليوم، التهديد بتدمير النظام العالمي للحد من التسلح، بما في ذلك النووي، على الرغم من أن الجميع شعروا وأدركوا قبل 75 عاما ما هي الحرب".ووفقا له، يؤجج اصطدام المصالح الجيوسياسية للقوى العظمى النزاعات المحلية المستعصية، ويخلق الجديدة منها.

وقال لوكاشينكو: "من الواضح أن عسكرة أوروبا الشرقية، وتكثيف النشاط العسكري، بما في ذلك بالقرب من حدودنا لن يجلب أية نتائج جيدة".