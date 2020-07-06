حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، من خطر فقدان السيطرة على الأسلحة النووية.
وقال لوكاشينكو، خلال حفل تكريم خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي: "بات واقعا اليوم، التهديد بتدمير النظام العالمي للحد من التسلح، بما في ذلك النووي، على الرغم من أن الجميع شعروا وأدركوا قبل 75 عاما ما هي الحرب".
ووفقا له، يؤجج اصطدام المصالح الجيوسياسية للقوى العظمى النزاعات المحلية المستعصية، ويخلق الجديدة منها.
ووفقا له، يؤجج اصطدام المصالح الجيوسياسية للقوى العظمى النزاعات المحلية المستعصية، ويخلق الجديدة منها.
وقال لوكاشينكو: "من الواضح أن عسكرة أوروبا الشرقية، وتكثيف النشاط العسكري، بما في ذلك بالقرب من حدودنا لن يجلب أية نتائج جيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير دولي من خطر فقدان السيطرة على السلاح النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.